《中檢2度不起訴》男嬰疑遭虐四肢骨折 二審檢長命起訴

2017-10-20

〔記者楊政郡／台中報導〕無照陳姓母女受僱24小時照顧5個月林姓男嬰，卻讓男嬰出現全身多處骨折的「重大難治」傷害，陳姓母女否認虐童，也通過測謊，台中地檢署兩度不起訴處分，台中高分檢罕見自行開庭偵查，以陳姓母女因其疏忽與林童傷害間有因果關係，昨天命令中檢依業務過失重傷害罪嫌起訴兩人；檢方認為陳女的丈夫王宏碩涉嫌虐童，但王滯留紐西蘭未歸，將另行傳喚偵查。

保母丈夫涉下毒手

針對台中高分檢對下屬機關「命令起訴」，台中地檢署襄閱主任檢察官謝謂誠表示，二審檢察長命令起訴是檢察長的法定職權，且二審開庭調查並提供完整卷證，地檢署承辦股檢察官也有相同認定，中檢沒有意見。

男嬰傷勢重大難治

起訴書指出，林姓男童2014年11月出生，滿月時委託給陳姓母女（母54歲、女32歲）24小時照顧，2015年4月17日晚上，陳女通知家長林童四肢浮腫、精神狀況差，林童生父母翌日帶到診所，發現孩子情況嚴重轉診至台中榮總，檢查為右側股骨、右側脛骨、右側橈骨、右側尺骨、左側脛骨等處骨折，左小腿外翻變形，有重大難治的傷害。

林童父母控告陳姓母女，但陳姓母女否認虐童，檢警查無2人施虐的直接證據，且都經過測謊反應，加上同年4月8日、11日，林童曾因流感就醫，當時在腹股溝及生殖器發現瘀青，但醫師紀錄無異常。

台中榮總檢驗報告指林童有多處新舊傷，不是單次行為造成，也非同一時間，已有部分骨折處癒合，正確受傷時間已難估計。

台中地檢署以證據不足兩度不起訴，台中高分檢檢察長江惠民指示檢察官深入調查，發現當時還是陳女男友的王宏碩，回國並寄居在陳女家，還出現陳姓母女外出交王男獨自照顧的情形，林童僅5個月大，連翻身都有困難，王嫌出手虐待的可能性很高，且有相關證據佐證。

保母母女被訴 王男另偵辦

江惠民昨命令台中地檢署，依業務過失致重傷害罪嫌起訴陳姓母女，認為她們疏於照顧，讓外人有機會下手虐童，還把嬰兒交代給他人，其疏失與林童之傷害有因果關係；至於王男虐童罪嫌則由檢方另行立案偵辦。