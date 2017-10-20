毒梟鬥關員 反覆投石問路

2017-10-20

〔記者林嘉東／台北報導〕關務署昨表示，台北關曾對本案相同發貨人申報的貨品執行破壞性檢查，結果發覺是空的。有資深緝毒調查官透露，通常毒梟走私價格數以億計的大量毒品闖關，不太可能在情況不明下冒進，出貨時若是個人申報或來自泰國等走私毒品高風險國家，會在不夾藏毒品情況下「先走一趟」或甚至數趟，測試認為狀況安全、未被執法人員盯上後，才會真正暗藏毒品闖關。

進口排氣管夾藏白糖 測試闖關

資深幹員說，毒梟們為確保毒品闖關成功，會用各種方式投石問路，藉以刺探關員警覺性、檢查手法及破壞查驗程度，反覆測試數次後，驗貨關員心防多會被鬆懈，屆時再來闖關。

緝毒調查官說，他們曾經鎖定一批從泰國進口的汽車排氣管，研判管內可能夾藏毒品，沒想到管內竟是白糖；也有人會刻意將麵粉夾藏在雨傘傘架或燈管內，讓查緝單位疲於奔命。這回毒梟利用密閉型機具闖關，不排除之前就曾執行過「測試行動」。

首次破壞沒發現 往往投鼠忌器

調查官分析，關員第一次破壞若沒發現毒品，往往會投鼠忌器，不敢再破壞同貨主的第二批貨，以免遭業者聲請賠償。此外，毒梟有了測試經驗，可以算出Ｘ光機所含的放射劑量，來決定是否加厚鋼板厚度，甚至可能在密封過程以冷凍技術阻隔毒品氣味等。