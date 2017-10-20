毒品闖關案 關務署稱無異常 警打臉

2017-10-20

稱無法判讀夾藏有機物 警署指貨物下方疑有內容物

〔記者曾韋禎、姚介修／綜合報導〕財政部關務署台北關今年七月疑疏縱百公斤海洛因毒品流入市面， 立法院司法及法制委員會昨邀各部會專案報告「毒品防制策略與執行成效」，關務署對於疏縱疑案，承認台北關接受貨主廠驗申請時，未確認「貨主所稱工廠是否實際存在」、「貨品是否為該工廠所使用」、「貨主與該工廠的關係」就放行，且放行時僅貼上封條，未派員隨車押運等疏失。

此外，關務署昨天說明，該批彎板機具今年七月六日經航警局兩架Ｘ光機檢視、掃描該貨物，以及緝毒犬嗅聞，皆無異常反應，Ｘ光機僅能判別夾層之深淺，無法判讀是否有機物；不過警政署對此則表示，當時有發現貨物下方有空間，疑似有內容物，因個案是由關務署拿來航警局的Ｘ光機查驗，警方查驗的情況後來由台北關自行判讀。

安檢紀錄簿勾選「未知」

昨另有相關人士透露，關務署這次在報告中，仍排除有夾藏危安物品的可能，但據悉航警局安檢Ｘ光機操作人員在檢查這批機具後，在工作紀錄簿上勾選的是「未知」，而另一項選項是「正常」，當時安檢人員有告知海關人員「機器內部鏤空，需要再仔細檢查」，依此，海關已有極具體的理由執行破壞性檢查，但為何仍然自行判讀沒有問題，是全案需要釐清的部分。

立委葉宜津昨在會上質疑，關務署、警政署對此說法不同，「完全無法接受」。立委吳志揚認為此案是內神通外鬼，太多巧合了。

曾做破壞性檢查無所獲

關務署指稱，由於Ｘ光檢查及緝毒犬嗅聞皆無異常反應，當時才決定不實施破壞性查驗，若真有有機物品反應，絕對會進行破壞性查驗；還有，相同的發貨人，台北關過去曾做破壞性檢查，結果是空的，這次的結果，是綜合判斷因素。

刑事局︰有把握破案

至於本件疑案是否能破案，刑事局長劉柏良昨天表明「有把握」，他指出，新北市三重分局獲報該批機具失竊後，立即對侯姓貨主、海關專員、報關行人員等進行筆錄，並調閱電話通聯、監視器畫面等追查，已掌握特定嫌疑人，全案初步朝走私毒品方向偵辦。

相關人士透露，全案雖然有無毒品流出是重點，但海關為何脫離專業規定，同樣是不可輕忽的一環，檢警追查此案，可考慮調閱當初該批機具通過Ｘ光檢查時的影像圖檔，並找專家來評估到底是如何判定沒有毒品，或是有毒品的可能，案件關鍵的疑點應該就可以解開。