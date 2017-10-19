南僑緋聞女鄧曉倩 散布酒商性愛片判1年

2017-10-19

〔記者張文川／台北報導〕寵物美容師鄧曉倩在10年前，與南僑化工少東陳宏文、陳的姊夫李樹發三角戀，事後散布性愛照及黑函攻擊陳男，被判刑1年10月、得易科罰金66萬元定讞；不料4年前，她又廣發與法國籍酒商的性愛影片，台北地院昨依散布猥褻影像及恐嚇危害安全等罪名，判處鄧女1年徒刑，可易科罰金72萬元，可上訴。

判決指出，鄧女2012年5月在香港酒展邂逅法籍酒商，交往2年半期間，鄧女曾向法商說懷了他的種，男方卻要求她墮胎。2015年1月初兩人分手後，法國波爾多紅酒區的多家業者，陸續收到夾帶法商與鄧女性愛影片的電子郵件，部分是匿名寄件，有些署名是男主角的妻子，信中指稱「這是我老公偷情的證據，情婦為了他墮胎」。

女發恐嚇電郵 法商跨海報案

此外，鄧女還寄發電郵恐嚇法商：「要讓所有人看到你的真面目」、「你讓一個生命消逝，我也要讓你付出代價」，經法商跨海報案，檢警依郵件申請人資料、IP位址等資訊追查，認定是鄧女所為，依妨害風化、恐嚇等罪嫌予以起訴。

鄧女辯稱，寄信的電子帳號都不是她的，她沒看過這些影片和裸照，但她的電腦曾經中毒，懷疑是曾經追求她的中國曾男盜用帳號寄發；但北院依循兩岸共同打擊犯罪機制洽詢中方，查無曾男此人，加上有名楊姓資訊業者證稱出借帳號給鄧女，不採信鄧女供詞。