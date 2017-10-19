車手想詐警官 2小時就踢到鐵板

2017-10-19

〔記者楊金城／台南報導〕假綁架、真詐騙的老梗碰上真警官，詐騙集團踢到鐵板！「受害人」是台南市新營警分局二線四星的副分局長程江來，警匪鬥智後，2個小時內就逮捕到18歲游姓車手。

新營警副分局長鬥智逮人

「程仔，你兒子跟我們買了3公斤的K他命，欠我們240萬，你要怎麼處理？」電話內還隱約傳來男子的哀號聲：「爸爸，我是○○（兒子名字），快來救我！」程江來前天接到詐騙電話，對方說他兒子積欠購毒的錢，人在他們手中，要他代為償還。

程一聽就知是詐騙電話，決定將計就計，一邊通電話虛與委蛇，一邊走到偵查隊辦公室，部屬見副分局長比了比詐騙承辦人的位子，再聽到部分對話內容，馬上知道是怎麼回事。

車手為2千簽百萬本票

對方要求程到超商購買遊戲點數，程佯稱年紀大了，不知如何購買。幾經周旋，雙方約在新營高工附近交款，警方先一步前往守株待兔，順利逮捕游姓車手。

警方調查，游嫌是大學生，供稱積欠同學2000元債務，想找工作，淪為詐騙集團車手。詐騙集團怕車手黑吃黑，要他簽下100萬元本票，再派游男搭高鐵去取款，先到高雄路竹收了22萬詐騙贓款，再來新營取款時落網。

新營警分局長王森瑒說，詐騙集團慣於製造讓被害人緊張、單獨面對的情境來詐騙金錢，破解的最好方法就是「要冷靜」，同時撥165反詐騙專線查詢。