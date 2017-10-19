洗衣亭偷接電 男為洗手遭電死

2017-10-19

電源來自220伏特路燈

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣員山鄉陳姓男子昨天傍晚在水溝旁的洗衣亭被電死，陳男父親前往拉人也被電傷，連鄰居要拉人也遭電擊。台電表示，路燈的電線被私接到洗衣亭的日光燈上，「因為電線漏電，整座洗衣亭都是電」。

日光燈電線破皮漏電

38歲陳男昨天下午5點多，剛向老闆借貨車要開回家，開到員山鄉永同路一段，快要到家前，他到附近水溝旁的洗衣亭洗手，光著上身，穿著短褲，蹲在洗衣亭洗手，結果疑因洗衣亭日光燈漏電，被電倒在水溝裡。

陳男的母親前往洗衣亭洗衣時，看到兒子在水溝裡載浮載沉，手機還掉在水裡，趕緊跑回家叫76歲丈夫出來幫忙拉兒子，結果陳父拉人時也被電到，摔至水溝裡，造成下巴到耳後撕裂傷，附近鄰居70歲劉男看到，跑過來出手協助，同樣遭電擊。

父和鄰居搶救也受傷

消防局下午5點45分接獲通報，抵達現場時，陳男當場已經沒有呼吸心跳，陳男父親和劉男意識清楚，但有電擊傷勢，分別由員山消防分隊和宜蘭消防分隊送醫，並通知員山鄉公所及台電人員前往斷電，陳男急救後宣告不治。

台電表示，洗衣亭的日光燈是有人私接路燈的電線發電，從洗衣亭後方的路燈往下接到水溝，再連到洗衣亭的日光燈，具有高達220伏特的電力，因日光燈附近的電線破皮，接觸到鐵架洗衣亭，經檢測，整座洗衣亭都有電，故當場將電力切斷。