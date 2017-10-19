狠夫搶監護權 派出所旁殺前妻

2017-10-19

〔記者林嘉東／基隆報導〕黃姓男子疑不滿劉姓前妻欲爭大女兒監護權，竟在派出所旁持近30公分長的開山刀連砍劉女4刀，其中1刀還刺破劉女脾臟，所幸警察及時救援才保住劉女一命；基隆地檢署複訊後，昨將黃男聲押獲准。

刺破劉女脾臟 警及時救命

警方調查，31歲黃男與30歲劉女育有2名年僅4歲、5歲的女兒，2人後來離婚，女兒均與劉女同住，黃則偶爾前往探望。上個月劉女以黃男探望女兒時常對她暴力相向為由，向法院聲請保護令獲准，黃男收到保護令後怒不可遏，遂以要拿女兒的衣服為由約劉女見面，怕被打的劉女特地約在基隆市警一分局延平路派出所旁，以防遭黃男毒手，沒想到還是遭黃男持刀狠砍。

派出所3名值班警員聽到劉女淒厲喊叫「救命」，急忙跑出來查看，赫見黃男正持開山刀揮砍劉女，劉女徒手擋下第一刀後，黃又接連朝劉的腹部、背部、手部各砍一刀，警方壓制黃男時，劉女全身已有4處濺血，其中腹部一刀更刺破她的脾臟，所幸送醫急救後無生命危險。

黃男供稱，他與劉女正在打監護權官司，當時劉女一見面就表示要拿回大女兒監護權，他拒絕後，前妻還嗆他：「我手上有保護令，你贏不了我！」他不滿才憤而砍人。

警方除查扣黃的開山刀外，還在他機車內查獲一顆信號彈，訊後依殺人未遂與違反社會秩序維護法將他移送法辦，檢方複訊後，昨以違反保護令及涉犯重罪為由聲押黃男獲准。