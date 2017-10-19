《非他殺》移工暴斃遭綑棄屍 依印尼習俗蓋沙龍

2017-10-19

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕32歲印尼籍男子SAMSUL KARIMULLAH持觀光簽證到台灣卻非法打工，結果到嘉義上工第一天就暴斃，陳姓工頭與3名印尼籍逃逸移工擔心東窗事發，將死者棄屍偏僻香蕉園，陳姓工頭還依印尼喪葬習俗處理屍體。警方也依此線索，花半個多月追查，釐清案情並查出死者身分，讓魂斷異鄉的移工可以「回家」，並將陳姓工頭等4人依遺棄屍體罪嫌移送法辦。

警助移工「回家」4嫌送辦

嘉義縣水上警分局上月28日接獲蕉農報案，指稱在八掌溪與赤蘭溪匯流處香蕉園發現一具男屍，由於死者身上沒有證件，而且四肢腐爛，無法採集指紋，棄屍地點相當偏僻，附近監視器寥寥無幾，唯一線索是死者手腳均被布條綑綁、屍體旁有條沙龍布。

水上警分局偵查隊長陳俊廷說，經調閱方圓5公里內所有監視畫面，抽絲剝繭，終在某宮廟監視畫面最終30秒，看到9月24日清晨4點多有一輛可疑廂型車經過，接著循線找到涉嫌的陳姓工頭及同車的3名印尼籍移工。

陳俊廷說，死者身體無明顯外傷，研判手腳是死後才被以布條綑綁，從身旁「沙龍布條」分析死者應是印尼籍移工，事後證明推斷無誤，在台印尼籍通譯也表示綑綁手腳、覆蓋沙龍布條是印尼喪禮習俗。

令警方傷腦筋的是，這名印尼非法移工上月23日到嘉義工作第一天就暴斃，工頭與同國移工都不知其身分，成了已經破案，卻不知死者身分的奇案，直到前晚透過到案移工阿哲協助，得知死者護照放在台中市某逃逸移工處，但對方躲警察都來不及了，怎麼可能出面協助辦案，最後員警以「協助死者返鄉」說法，讓對方將死者護照拍照傳遞，再透過專勤隊檔案及住宿移工協助，確認為上月19日來台的32歲印尼籍男子SAMSUL KARIMULLAH。