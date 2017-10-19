混用新興毒品索命 平均活不過28歲

2017-10-19

〔記者項程鎮／台北報導〕W Hotel小模命案引發新興毒品氾濫問題，法務部法醫研究所病理組長蕭開平指出，新興毒品致死案例有增加趨勢，最可怕的是吸毒者會混合使用，法醫所甚至曾同時從吸毒致死者身上驗出7到9種新興毒品，其中最常見者為K他命，「很多毒癮者27歲就走掉，這是法醫最不想見到的事」。

法醫所毒物化學組長林棟樑指出，根據聯合國毒品與犯罪辦公室的通報資料，新興毒品種類目前已上升到790種，其中台灣新興毒品濫用多以「毒咖啡包」、「毒奶茶包」形式流竄，販毒者甚至標榜毒品內容有「三合一」或「混搭」等，而各種常見組合幾乎都含有K他命成分。

法醫所針對100年到104年新興毒品致死案例進行統計，發現平均死亡年齡僅27.7歲；其中濫用新興毒品致死的場所，以旅館、摩鐵最多，各項數據均顯示新興毒品濫用以年輕人為主，已嚴重影響國家經濟發展和社會治安。

新興毒品濫用以年輕人為主

另外，俗稱「牛奶針」的一種麻醉劑，也傳出被毒癮者拿來當替代毒品，並發生致死案例，死者通常是因為使用過量致死，或藥效發作後失去意識而發生意外，目前已列為第4級管制藥物。法醫所指出，99年到103年共有300件這類致死案例，現已將「牛奶針」和其他新興毒品一起列為須持續觀測和監控的毒品。

法醫所所長涂達人指出，法醫所下個月將和國立自然科學博物館合辦「古今法醫傳奇與反毒犯罪體驗特展」，未來會巡迴全國中、小學和矯正學校展出，讓國人、青少年更了解毒品的危害。

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