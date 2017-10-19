崙背殺子血案 還有第4娃遇害？

2017-10-19

〔記者陳燦坤、詹士弘／雲林報導〕雲林縣崙背鄉發生李姓男子涉虐殺3名幼子案，據了解，警方調查過程中得到消息，李妻兩年前曾懷孕，但鄰友後來「沒人見過出現嬰兒」，警方正調查是否可能有第四個孩子遭殺害，不過雲林地檢署主任檢察官黃怡華表示，目前尚未發現。

兩年前懷孕未見嬰

據警方訪查，李男兩年前過世的祖母曾告訴友人，有看到李妻連續兩次懷孕，可是一直都沒看到嬰兒，懷疑受害的孩子可能還有第四個。

李男一家人很早以前就遷居新北巿，從事汽車修理業，因生意欠佳，兩年前搬回崙背老家，想重新開張，但生意不如預期，全家生計靠妻子在早餐店打工，但學校發現李男兩個兒子沒有到校上課，通報警方，因兩個兒子戶籍在新北巿，由新北巿偵查隊展開調查，並在李家崙背後院挖出一具嬰兒骨骸，李男才承認殺子。警方調查，李男經濟狀況不佳，加上無法忍受小孩哭鬧，失去理智痛下毒手。

雲林縣社會處表示，若社工員發現孩子不適合在原生家庭生長時，即安排到寄養家庭，確定父母狀況穩定後才會送回，未來將加強高風險家庭孩子照顧，並與相關單位連繫。社會處坦言鄉下風氣保守，許多民眾多半抱持「多一事不如少一事」的想法，呼籲民眾若發現家暴案件，應通知社工單位，或許有機會挽回一條生命。