驗收曾傳擊針生鏽 專家憂原廠設計有問題

2017-10-19

〔記者邱俊福、姚岳宏／台北報導〕不具名的槍械專家表示，德製華瑟（Walther PPQ M2）警槍過去驗收時，部分槍枝擊針有生鏽情形，加上這次彈匣釋放桿斷裂，顯示應是原廠設計問題，一把好槍須有良好的妥善率，不應因天候氣溫、個人操作而有差異。

此外，槍械為減輕重量，會使用強化塑料材質，強度雖高，但仍比不上金屬，當新槍在彈匣為金屬、彈匣釋放桿為強化塑料的情況下，若按壓釋放桿連動不順暢，就會造成金屬與強化塑料擠壓，易引發斷裂問題。

警政署表示，新槍採購案採「1次招標、4批交貨」，前兩批共2萬3207把新槍到貨後，經隨機抽驗，發現部分手槍擊針出現鏽斑，德國原廠即派員來台緊急更換零件。

警方：德國、荷蘭也用 應無問題

據了解，新槍採購案原有4家廠商投標，包括奧地利克拉克G19手槍、瑞士SIG P250手槍、巴西金牛座PT92手槍及德國Walther PPQ M2手槍，巴西廠商資格不符遭排除，瑞士廠商中途棄權，由卡爾．華瑟及克拉克兩家廠商進行決選，最終由卡爾．華瑟公司以每把267美元價格得標。

警方說，生產德製華瑟（Walther PPQ M2）手槍的卡爾．華瑟公司是百年大廠，這款槍已有德國、荷蘭等國情治單位使用，有實戰驗證，應無問題。