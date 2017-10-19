新式警槍斷裂 基層憂塑鋼槍不耐用

2017-10-19

新訓扳斷卸彈匣釋放桿

〔記者吳仁捷、姚岳宏、吳昇儒、鄭景議／綜合報導〕警政署花費4億台幣採購4萬9600把德製華瑟（Walther PPQ M2）手槍，替換使用20多年的美製史密斯（Smith）90手槍，有員警最近接受新槍教育訓練時，扳一下「卸彈匣釋放桿」竟然斷裂；由於新槍採塑鋼材質，被戲稱為「塑膠槍」，不少員警擔心新槍的耐用度有問題。

據了解，不只新北市發生卸彈匣釋放桿斷裂，有員警說，六都某警局之前也發生類似案例。

新北警案例不是首例

警政署昨天表示，新槍結構沒有問題，該案應是操作不當個案，才造成卸彈匣釋放桿左瓣斷裂。內湖警分局訓練助教吳欣鴻說，PPQ M2設計較新穎，過去槍枝退彈匣時，須按下槍枝右側的退彈匣鈕，左撇子使用不便，新槍在左右兩側都設彈匣釋放桿，輕壓可退彈匣；他認為此次發生損壞，可能是警員沿用過去習慣卻退不了彈匣，緊張下用力按所致。

警署：操作不當個案

警政署指出，舊款史密斯90手槍使用20多年，磨損後影響準度，也有員警反映手槍過重，警署遂在104年度招標採購華瑟手槍，目前第1、2批2萬3207把已撥發六都警察局使用。

「沿用舊槍習慣扳斷」

新北市三峽警分局9月19日進行新槍教育訓練，江姓警員處理卡彈卸彈匣，疑不熟悉新槍構造及操作，以左手大拇指扳斷彈匣釋放桿。

「訓練階段不會懲處」

部分員警稱：「塑膠槍也太脆弱了！」稍微大力一點，撥桿就斷掉，質疑新槍耐用度。新北市警察局說，該學員雖不慎損壞槍枝，但屬訓練階段，故不予懲處，已個別加強訓練。

警政署表示，槍身塑鋼材質是為達裝備輕量化需求，結構強度無問題，已要求加強槍枝構造說明及分解結合操作，避免類似意外重演。

基層怨：新槍也太脆弱了

雖有基層員警憂心新槍耐用度，不過也有員警從正面角度看，認為舊型槍枝是全金屬材質，比較重且攜帶不便，準確度及輕巧性略遜新槍，新槍退彈匣的設計同時適用左、右撇子，萬一在槍戰中手部受傷，還可換手攻擊及換彈匣。