濫訴擬開罰 刑事收費 民事罰金加倍

2017-10-19

參照德日 建立訴訟有償制

〔記者曾韋禎／台北報導〕司法濫訴層出不窮，除讓被告疲於奔命，也浪費國家司法資源，法務部和司法院決定聯手修法祭出「防濫訴條款」！法務部昨表示，擬參照德國、日本作法，修法建立訴訟有償制；司法院說，已研擬修正「民事訴訟法」，包括法官可駁回濫訴，以及修法把濫訴處罰對象從原告擴及律師，罰鍰金額也從6萬元提高到12萬元。

高頻率提告者 才會被裁罰

立法院司法及法制委員會昨進行「如何有效防杜司法濫訴」專題報告。司法院秘書長呂太郎指出，憲法保障人民的訴訟權，所以要防治濫訴一定要修法；目前已研擬修正「民事訴訟法」，包括法官可以駁回濫訴者，並將濫訴處罰對象從原告擴及到律師，以及提高罰鍰金額等。

法務部次長蔡碧仲表示，修法方向是對故意或輕率提出不實告訴者，在不起訴確定後，對告訴人酌收程序費用。對於無關公益與法定刑較低的輕罪，例如妨害名譽罪，傾向除罪化。

起訴品質 法部也要求加強

立委葉宜津認為，現在常見的刑事附帶民事，最後還是要回到民事庭處理，是否可要求告訴人先繳納部分民事訴訟費？立委段宜康指出，除了民眾的濫訴，檢察官的起訴、上訴是否也可能濫訴？

蔡碧仲答覆，過去只要有50%有可能被判有罪，檢察官就會起訴；法務部現在已經要求，檢察官應有被判有罪的確信才能起訴，要是發現不可能被判有罪，也要有勇氣撤回。

是否裁罰 仍須法院裁定

立委李俊俋詢問刑事有償制的內涵，蔡碧仲答覆，不會針對偶一為之的提告者，而是針對高頻率的提告者，且最後是否裁罰還要經過法院裁定。

立委林俊憲諷說，杜絕濫訴，國民黨也有責任；因為光黨產案而言，國民黨就告了20幾件。