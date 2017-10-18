戀情不被祝福 燒炭 女死男獲救

2017-10-18

〔記者王宣晴、曾健銘／新北報導〕新北市一名46歲羅姓男子疑因戀情不被祝福，前晚與43歲周姓女友在住處燒炭輕生，羅母見兩人一整天沒出房門，敲門也無人回應，趕緊報案，警消趕抵後破門進房，發現死亡多時的周女已出現屍斑，羅男則還有呼吸、心跳，立刻將羅送醫，搶救後羅已清醒，但仍在加護病房急救中。

警方調查，擔任水電工的羅男與前任女友生下一對就讀國小的兒女，兩人分手後，羅平時與母親、兒女同住在三重中央北路的公寓。羅母向警方表示，家中沒有債務問題，今年3月才知道兒子與周姓女子交往，但不清楚周女身分，本月14日晚間周女到家中拜訪後就一直待在兒子房間，兩人一整天都沒出房門，15日上午還聽到房內傳出聲響，但前晚叫兩人吃飯已無人回應，不久後又聞到燒炭味道，趕緊報案。

警方勘驗現場後，在房內發現羅男寫下的遺書，遺書中透露戀情不被家人祝福，並寫下「來世再做夫妻」等字句，因遺書最後有羅男及周女的簽名，加上警方查出木炭是兩人一起前往購買，初步研判兩人應是合意殉情。

女已有屍斑 家屬質疑不單純

警方表示，未婚的周女平時在蘆洲擔任服務生，遺體上無外傷，但因她當時已死亡多時，甚至出現屍斑，羅男卻仍有生命跡象，周女家屬質疑死因不單純，警方將朝加工自殺方向偵辦，進一步釐清死因。

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