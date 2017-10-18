援交妹5分鐘幹掉百人 義警LINE群組瞬間瓦解

2017-10-18

誤入義警分隊顧問團

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市東區義警分隊顧問前晚發現某顧問不慎把俗稱「援交妹」的賣淫女子，加入該分隊顧問的LINE群組「東區義警分隊顧問團」，他們請援交妹退出群組，不料，援交妹卻很強悍，指責「好像很了不起」、「職業歧視」，更令人傻眼的是，援交妹竟然在短短5分鐘內，把上百位顧問、警察、義警、里長與民代及助理等成員，全部踢出這個群組，顧問也無法存取備份群組內累積4年的照片，形同瓦解，群組成員大呼：「乞丐趕廟公，一群大男人被一個援交妹踢走，真沒尊嚴！」

不願退出 反嗆歧視職業

台中市東區義警分隊顧問在4年前，成立「東區義警分隊顧問團」LINE群組，成員約100人，包括義警分隊的顧問、里長、市議員與助理，還有立委的助理、警察與義警，目的是聯誼，群組內還有4年來辦活動的照片，不料，16日晚間卻發現「麗莎優質外約─約妹參加」的賣淫女子，也就是俗稱的「援交妹」或「外約妹」也加入群組。

群組4年照片 來不及備份

管理群組的東區義警分隊書記郭士榤認為不妥，迅速在群組內貼文：「請問是誰把外約拉到群組的，請將他（她）退群。」另有警察與兩義警，3人也貼文請援交妹自行退出群組，不料，卻惹怒援交妹，質問，「好像很了不起一樣」、「我是咋的拉」，援交妹強調，她什麼事情都沒做，質疑要她退出的人是「職業歧視」，5分鐘就把上百位成員全都踢出群組，還罵了兩句話，「媽的」、「很幹呀」。

短短5分鐘，群組成員都被援交妹踢出，且無法再進入，儲存於群組內的4年活動照片，無法取出備份，眾人當場傻眼，痛罵援交妹「乞丐趕廟公」，只好再另設一個LINE群組，援交妹把眾人全踢出後，自己也退出，該群組目前是「沒有成員」，等於是「報銷」，有顧問看不下去，向中市警局刑警大隊請教，卻得到「無法可罰」的答覆。

無法可罰 顧問團氣炸

台中市警局刑警大隊科技偵查隊隊長洪再德說，援交妹不是用非法手段入侵，未觸犯刑法的妨害電腦使用罪，只能透過民事訴訟，向援交妹索取照片無法取出的損害賠償。