高雄電玩弊案 巡官與退休副分局長收押

2017-10-18

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄地檢署偵辦高雄市警涉向賭博電玩業者收賄案，涉案仁武警分局林姓巡官與退休左營警分局陳姓副分局長，遭檢方聲請羈押禁見獲准，其餘11人交保候傳，扮演中間人的關鍵角色劉姓前警員拘提未果，檢調廉積極追緝中。

退休警任白手套 落跑

雄檢前天指揮高雄市調查處、廉政署南調組及高市警督察室等單位，前往涉案官警辦公室及住家等23處搜索，並傳喚犯罪嫌疑人14人。

檢方指出，涉案黃姓、齊姓警員等人任職高市警局「維新小組」、行政科「專勤組」、仁武警分局行政組期間，明知李瑞祥、謝政家等電玩業者經營20餘間賭博性電玩店，眾警自2012年起按月收受已離職劉姓警員（未到案，曾支援借調維新小組）、黃姓警員、陳姓警友會幹事（退休前為左營警分局副分局長）、涂姓警務員等白手套轉交的賄款，而不予取締或不排入臨檢等違背職務行為。

楊姓、賀姓被告2人疑似自2012年起，替白手套劉姓前警員藏匿犯罪所得，涉有違反貪污治罪條例、洗錢防制法等罪嫌。

檢方漏夜訊問後，認為林姓巡官與陳姓警友會幹事涉犯貪污治罪條例嫌疑重大，且有勾串共犯及證人之虞，昨日凌晨4時，向法院聲請羈押禁見獲准，其他11人分別諭令以5萬至30萬元不等交保。