裝塑膠廢料闖關 台越聯手抄百公斤大麻

2017-10-18

〔記者徐聖倫、劉慶侯／綜合報導〕跨國緝毒有斬獲！新北市刑警大隊今年2月在桃園大溪破獲吳姓男子的製毒工廠，警方溯源追查，鎖定有國外毒梟原本要將1批100公斤的大麻原料，從基隆港運進台灣，但因總統蔡英文宣誓反毒，大麻無人認領被「退貨」，警方監控這批大麻輾轉退回越南，本月4日聯合當地公安部查獲這批大麻。

據了解，40歲吳嫌有傷害、恐嚇等多項前科，曾向加拿大毒販購買並運大麻來台，警方2月間逮捕吳嫌，他坦承以塑膠廢料作為幌子，將於上月底夾帶100公斤大麻入台，警方佈線追緝。

未料警方準備收網時，適逢世大運期間，警政署加強掃黑、反毒勤務，總統蔡英文當時公開喊話：「我做總統一天，毒品防制就是第一要務！」這批大麻貨櫃到貨後沒人敢領，海關直接退貨，警方鎖定貨物將退回越南，遂聯絡當地公安部協助。

本月4日我國駐越南警察聯絡官，與越南公安部犯罪調查局合作開櫃檢查，在貨櫃後段發現藏在夾層、以塑膠廢料遮蓋的7箱大麻花。

五股也查獲租廠房種大麻

此外，台北市刑警大隊毒品查緝中心，日前也查出男子吳育任、江勇昇疑在五股工業區租廠房種植大麻，2人以雲端方式監看廠房周邊狀況，警方輪流出動不同人車跟監埋伏，昨順利查扣大麻257株、種子300餘顆等證物，全案依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方查出，38歲吳男曾從事房仲業，因展店過快又炒房失利，找來江男種大麻，吳男僅高中學歷，特別從國外購入原文書，自學英文研讀，甚至還將各種大麻分門別類註記優劣、特點。