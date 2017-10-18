殺子女棄屍 再生2個頂替

2017-10-18

〔記者蔡淑媛、林國賢、詹士弘／綜合報導〕李姓夫妻生育6名子女，虐殺3名幼子後，因李男及陳姓妻子去年準備入監服刑，雲林縣社會處指派社工前往訪視安置小孩時，夫妻倆竟將沒報戶口的老五兒子（7歲）和老六女兒（4歲），用來頂替遭殺害的排行老三兒子和老四女兒，當時社工一度懷疑2名小孩比同齡孩童小，且發現戶籍內老二失蹤，通報新北市政府協尋，警方追查才揭發這起父母虐殺3子埋屍案，台中市社會局緊急安置3名孩童。

雲林縣社會處去年3月獲報李男與陳女即將入獄，社工前往查訪時，夫妻倆以老五、老六頂替已死亡的老三及老四，當時社工雖懷疑2個孩子較同年齡的孩子瘦小。

社會處社工科長許惠雯表示，但因2童未報戶口，且父母親入監在即，再加上安排2名孩子健康檢查時，醫師評估孩子有「生長遲緩」情況，尤其幼女明顯瘦弱，口語表達能力不佳，社工才未發現頂替情形。

許惠雯指出，社工後來發現戶籍內老二失蹤，大女兒也透露曾看過弟妹被爸爸毆打，老三被爸爸毆打後，隔天就「不見了」，只看到一個袋子，懷疑弟弟就在袋子裡，且老五、老六也不是現在的名字，讓社會局警覺異常，通報新北市政府協尋。

台中市社會局家暴暨性侵防治中心主任侯淑茹說，李家還活著的3子女目前由社會局安置在寄養家庭照顧，大女兒回學校就讀四年級。