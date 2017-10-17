拿鴻源受害人再來騙 靈骨塔吸金12億

2017-10-17

〔記者謝君臨、錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦靈骨塔詐欺案，發現「李哥」、「強哥」集團，先後設立天瑞、上寶、源盛等10餘家紙上公司，鎖定退休的軍公教人士行騙，3年多來詐逾12億3500萬元，連「之初創投」合夥創辦人詹益鑑的母親也遭詐5000萬元，集團甚至還有專業法律團隊處理訴訟；檢方昨依違反銀行法、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪，起訴「李哥」的兒子李中維等41人，續追查兩大集團幕後藏鏡人。

起訴名單還包括天瑞負責人李晟瑞、上寶負責人汪秀英、源盛負責人吳志強，在押的14人昨已移由台北地院審理；檢方另查扣犯罪集團不動產8筆、證物23箱、現金945萬餘元、銀行帳戶內1945萬5176元、洗錢帳戶內385萬8300元，及要價1338萬元的法拉利458 Italia及Benz、BMW等18輛進口名車。

2集團41人起訴

檢方調查，兩集團的業務員與法律團隊幾乎相同，業務員利用先前「鴻源」、「全球統一」吸金案的受害者名冊，以投資契約形式包裝後，向被害人誆稱僅要9萬8000元或12萬元，即可低價購買塔位使用權狀，而後可以70至100萬元的價格售出，只要1至3個月內，即可快速回收3至10倍以上的高額報酬。

業務員再向被害人佯稱，已覓得「中鋼」、「退輔會」等買家欲購買塔位，對方有節稅等考量，須一次大批買進才願意交易，再找來假買家取得被害人信任，造成被害人誤信先購入大量塔位，並以簽保密協議書方式，迫使被害人不敢張揚，被害人資金不足時，業務員另介紹民間貸款金主，協助被害人辦理貸款周轉，但年利率高達30%，檢方估計，被害者達數百人。

檢方追查，集團除了面試篩選外型姣好的業務員，另聘僱講師授課，教導業務員詐騙話術、應對客戶技巧，並嚴格訓練業務員的禮貌、體貼，要求業務員必須先受訓考試，再通過主管審核，才能獨立作業撥打電話接觸客戶，而業務員每售出1個塔位，可抽2萬8000元，每月收入約在300萬至500萬元間。