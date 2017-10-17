修車突爆 引擎蓋夾頭 男燒成焦屍

2017-10-17

〔記者余衡／新北報導〕在花店工作的52歲黃男，昨駕駛車齡超過20年的轎車到三峽山區採購花卉，途中車拋錨停靠路邊，他打開引擎蓋檢修，電線疑似短路爆炸起火，黃男被震落的引擎蓋敲昏夾困引擎室，火勢隨油管蔓延全車，黃男無力脫逃，呈半蹲狀趴臥引擎室，被燒成焦屍慘死。

車齡逾20年 赴三峽山區購花

目擊者說，近中午開車行經三峽竹崙山區牛角坑產業道路，看到一輛深綠色豐田轎車停在路旁架起引擎蓋，有名男子站在車前疑似在修車，回程時赫見男子遭夾困引擎室，且車頭冒出大量火煙，立刻向消防隊報案。

警、消到場，赫見男子趴臥陷入火海的引擎室，上半身被引擎蓋夾住無法動彈，撲滅火勢後，發現男子除左小腿到腳踝還能辨識，全身已被燒到焦黑。

爆炸威力 車輛零件散落山路

警方鑑識人員採證發現，轎車擋風玻璃噴飛到車前約10公尺遠，其餘玻璃碎片、被燒毀的車輛零件，呈放射狀分佈車體四周，周邊近2層樓高的樹幹被燒焦，警方從焦黑斷裂的車牌拼湊車號，查出車主是新莊龍安路一家花店的黃姓男員工，花店指出，黃男昨上午約10點左右開車出門採購花卉，就失去聯繫。

警方表示，遭燒毀的豐田Corona Exsior車齡超過20年，事發地點沒監視器，推測疑似拋錨，黃男嘗試自行檢修發生爆炸，震垮引擎蓋將黃男敲暈，黃男不幸受困火海釀成不幸，詳細原因待火調人員及檢方相驗釐清。