鴿籠落海 主人救愛鴿溺水亡

2017-10-17

〔記者黃美珠／新竹報導〕62歲陳姓男子昨到新竹縣新豐鄉坡頭漁港，準備冬季賽鴿比賽前放飛練習，疑因一個裝滿鴿子的鴿籠掉落海裡，陳脫衣跳海搶救愛鴿，打開鴿籠讓賽鴿飛出脫困，卻來不及返岸而遭滅頂，消防隊獲報將陳男救起送醫，仍宣告不治。家屬透露，陳男確實有玩賽鴿，不敢相信竟會發生這樣悲劇。

冬季賽鴿練飛 發生憾事

第八岸巡總隊坡頭安檢所安檢人員，昨上午約8點半聽到有人呼救「有人落海」，衝到漁港內發現一名男子載浮載沉，安檢人員還來不及搭救，男子即滅頂沉入水裡；新竹縣消防局新豐消防分隊到場搜救，半小時後將落海者撈起，送醫搶救仍不治。

目擊者指稱，陳男疑似放飛鴿子時，其中一個鴿籠掉下海，陳脫去衣褲、僅著紅色內褲即跳下海搶救賽鴿，卻不幸溺斃；岸巡人員封鎖事發現場，發現陳男汽車就在落水處旁，車窗都沒關，行李廂也呈現開啟狀態，裡面還擺滿了空的鴿籠，外型樣式與落水處載浮載沉的鴿籠如出一轍。

新竹警方表示，國內賽鴿一年四季都有賽事，其中冬季大賽更是年度盛會，很多玩家都會參加爭取鉅額彩金，為了訓練賽鴿出賽時能迅速回到定點，玩家都會做放飛的訓練，以前這些放飛訓練都走「山線」，但屢遭不肖者網鴿勒贖，所以後來很多人就改為放飛「海路」。