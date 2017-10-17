高雄電玩弊案／電玩大亨吐名單 再傳8官警

2017-10-17

〔記者黃建華、黃良傑／高雄報導〕高雄檢調偵辦高雄電玩弊案有新進展，一名被通緝的電玩業者中秋節前夕回台投案，供出一批收賄官警名單，檢調昨早發動第6波搜索，鎖定苓雅、仁武、左營和小港等4個分局並帶回8名現職、退職官警，6名業者及證人共14人，最高階為二線四星退休的左營陳姓前副分局長，現職最高階為二線三星的左營分局林姓督察組長、苓雅分局行政組林姓組長。

被帶回調查的還包括，仁武分局仁武所涂姓所長、行政組一名曾負責八大業務的林姓巡官、支援苓雅分局交通組的魏姓警員、小港分局齊姓交通組長，另有一名曾支援維新小組、已離職的劉姓警員，檢調破門拘提未獲，查扣他名下BMW轎車。昨深夜左營陳姓前副分局長、林姓巡官、魏姓警員聲押，除兩人還在偵訊，其餘以5萬至30萬不等交保。

據悉，去年雄檢偵辦高雄電玩弊案，涉案的鳳山區一名經營電玩業者，因潛逃出境被通緝，讓偵辦陷入膠著，這名業者中秋節前夕回台並向檢方投案，檢警根據他的供述查出更多官警涉嫌收賄。

據了解，因關鍵白手套爭取轉污點證人，將配合檢調偵辦，終使官警集體涉電玩弊案有突破，檢調昨發動搜索，一口氣搜查4個分局及官警，並約談最高二線三星警官，主要在鞏固證據，希望突破案情。

襄閱主任檢察官葛光輝證實，檢警昨共開出近40張搜索票及拘票，主要對象鎖定曾擔任市警局行政科的專勤小組及維新小組成員；另有名涉及居中牽線的離職警員，也是搜索傳喚目標。

市警局長︰痛心 絕不縱容

市警局長何明洲對官警涉案深表痛心，指示督察室全力配合檢調偵辦，對違法官警絕不縱容。