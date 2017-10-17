爬南一段失聯7天 女山友靠豪雨活命

2017-10-17

〔記者蘇福男／高雄報導〕1支來自桃園的龍潭登山隊，本月5日結伴攀爬中央山脈南一段，其中廖姓女山友落單失聯7天，搜救隊連續多日入山搜救無獲，原以為凶多吉少，但廖女憑藉10年登山經驗，控制糧食、喝雨水努力求生，昨天中午自行現身藤枝林道，奇蹟似地平安無恙；由於中央山脈南一段禁止入山，警方正調查有無「爬黑山」的違規行為。

高市消防局6大隊第三中隊長江淑芬說，該登山隊共10人，5日入山行走小關山林道，預計10日下山，36歲廖女因腳程較慢，加上使用的是山區舊地圖，9日在三叉峰下營地後落單失聯，10日8名山友先行下山，鍾姓領隊在山區找人，隔天以衛星電話報案。

消防局6大隊救難人員會同民間團體上山搜尋，並連續4天申請空勤直升機搜救，但因連日來山區天候不佳，直升機無法出勤救護，所幸登山經驗豐富的廖女自行脫困，昨午徒步至高雄桃源藤枝山區「農委會特有生物研究保育中心中海拔試驗站」附近林道，被救難人員發現而獲救。

廖女說，其他山友走的是新路，她因拿到舊地圖，誤入13林道舊路，但八八風災後13林道舊路嚴重坍塌，她這7天獨自一人在深山中野外求生，節制每天的糧食，連日來的豪雨解決飲水問題，憑著10年的登山經驗努力求生找出路。

中央山脈南一段是指關山至卑南主山群巒，沿線有塔關山、庫哈諾辛、關山、海諾南、小關山與卑南主山等3000公尺以上百岳。