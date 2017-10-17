曾辦桌宴街友 陽光司機 直播跳樓

2017-10-17

〔記者王善嬿、曾迺強／嘉義報導〕嘉義陳男與妻子組織愛心行善團，是鄉親眼中的大善人，形象陽光，他與妻子疑似因感情糾紛，昨晨在臉書留言「我跟隨南無觀世音菩薩去極樂世界了」等語後，在屋內燒炭輕生被家人制止，不到半小時又坐在13樓女兒牆揚言跳樓，與警消僵持2個小時，全程用臉書直播，清晨6時一躍而下，摔落消防氣墊彈到路面，顱內出血仍在加護病房觀察。

與警消僵持2小時 摔落氣墊送醫

據指出，44歲的陳男曾任大貨車司機、家具送貨員，有多起行善紀錄，今年初與妻子組成愛心團隊，募資辦桌宴請街友、送物資給街友，予人陽光、溫暖形象。

未料今年8月，陳男在臉書貼文「我不聰明但我肯定不傻，很多事情看破不說破罷了」，9月間貼出與妻子合照，留言「一切的一切都是我不懂得珍惜」等。

在臉書留言「跟愛我的家人朋友說抱歉」

警方調查，陳昨晨2點多再度留言：「跟愛我的家人跟朋友說聲抱歉，我跟隨南無觀世音菩薩去極樂世界了」，近4點透過臉書直播稱「我對不起我母親」、「不要勸我」等，親友們紛紛留言要他「冷靜」、「不要讓母親難過」。

警消獲報趕往勸阻，發現陳坐在13樓女兒牆邊，消防員在一樓鋪設消防氣墊，陳的父母用無線電及上樓親情喊話未果，陳在6時許從高樓一躍而下，幸摔在氣墊上撿回一命，陳母嚇昏送醫。

友人透露，陳男無穩定工作，有財務壓力又與妻子感情失和，近來情緒起伏大，昨天疑酒後情緒激動，先在住處企圖燒炭，姪女發現報警制止，轉而揚言跳樓輕生。

國際生命線台灣總會理事長黃敏偉說，陳過去有助人的正面形象，可能太在意他人眼光，「無法適應生命的反差」；許多人曾向親友透露輕生念頭，卻不被在意或不當作一回事，才會以電話告知或直播方式，「讓別人知道我現在的狀況」。建議有類似情形者，可撥打生命線1995專線求助。人安嘉義平安站長黃宸宏聽聞陳尋短，驚訝表示陳8月曾送便當到平安站，9月至今沒聽說他的近況。

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