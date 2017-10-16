「警」急救命簡訊 挽回尋短男

2017-10-16

〔記者劉濱銓／南投報導〕「只要活著，一切都可解決！」一封「警」急安慰簡訊，挽回割腕男子生命。

南投日月潭14日深夜傳有男子獨自到潭區投宿企圖尋短，經家屬通報協尋，警方調閱路口監視器畫面以車尋人，並透過手機發話訊號清查位置，唯經過一整夜地毯式搜索仍無所獲，最後警方姑且一試，根據家屬提供的電話號碼向男子傳出安慰簡訊，鼓勵勇敢活下去，才讓男子打消輕生念頭。

用刀劃手腕 及時尋獲已無大礙

警方簡訊內容為：「沒有解決不了的事，只要活著，一切都可解決的，煩請跟我聯絡。」尋短男子收到簡訊後，過了約半小時，果然主動聯繫警方，隨後警方趕到投宿的旅店，發現男子已準備好遺書，還用水果刀輕劃手腕，所幸及時尋獲，而傷勢經處理後也無大礙，沒有釀成憾事。

警方表示，男子經商，經濟狀況還不錯，唯在商場多年卻缺乏知心好友，近期則因工作不順，加上與妻子相處不愉快，才獨自一人到潭區尋短，而當晚轄區警網苦尋未果，最後傳了一封安慰簡訊，讓男子感受到一份溫暖，並主動回電，他們才有機會傾聽，並勸說打消輕生念頭。

經溝通後，男子仍掛心親人與孩子，在說出旅店位置後，危機才告解除，之後家屬則是漏夜趕到日月潭陪伴男子，暗夜救命任務才總算圓滿落幕。