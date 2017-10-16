擲筊完鳴槍 又來拜拜╱警到廟問案 當場逮人

2017-10-16

只是玩具槍 嫌稱垃圾桶撿來

〔記者邱俊福／台北報導〕真瞎！陳姓男子上月中旬赴北市大安區「景福宮」拜神時，從腰際抽出1把槍枝，放在神桌上擲筊，離去時還在宮廟前對空鳴槍，嚇得宮廟人員事後報案，4天後轄區警方到宮廟研究案情，竟巧遇陳男又來拜拜，當場將他帶回問話，始釐清僅是玩具槍，整個案件峰迴路轉，不僅讓轄區北市警大安分局鬆了一口氣，也對如此巧合「破案」，笑說根本是「神蹟」。

21歲陳男到案時，向警方表達玩具槍枝是垃圾桶撿來，平時插在腰際，因弟弟平時會到處遊蕩，才會在神明指示下到「景福宮」拜拜，祈求弟弟能乖一點，待在家裡，不會亂跑。

被捕前1天 槍枝已被查扣

另警方也查知，陳男於被查獲的前1天，因帶該槍枝出現在北市信義區微風百貨附近，遭北市警信義分局三張犁派出所攔獲，當時槍枝已被查扣，且依違反社維法送辦裁罰。

警方調查，上月15日傍晚，21歲陳男獨自騎乘腳踏車從新北市中和區的住處到「景福宮」拜拜，但拜拜前將插在左後腰際的槍枝抽出，直接放在神桌上，隨後擲筊長達半小時以上，離去前還對空鳴2槍，宮廟1名婦人見狀，嚇得趕緊告訴廟方並報案。

警方據報勘察現場時，從監視器畫面發現陳男擲筊時間很久，且擲鮮少人會使用的巨大筊杯，雖感覺怪異，仍不敢掉以輕心，積極調閱監視器畫面追查。19日下午3時許，當警方赴宮廟討論案情時，赫見陳男又前來拜拜，當場將他帶回偵訊。