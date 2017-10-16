7萬枚代幣遭仿 大魯閣扮買家逮賊

2017-10-16

委託中國廠商偽製

〔記者徐聖倫／新北報導〕知名「大魯閣」打擊練習場近期發現回收到為數不少的偽代幣，警方據報後查出，33歲陳姓男子趁著中職、美職季後賽這波棒球熱，委由中國廠商偽製每枚市值35元的代幣共7萬枚，再以每枚16元在網路販售，今年6月至今，已賣出5萬6000枚，業者自扮柯南，在網路向賣家訂購代幣，終於逮到仿冒者。

自稱薪酸族 被依違商標法、詐欺等罪送辦

陳男已獲利50萬元，侵權市值高達240餘萬元，警方訊後依違反商標法及詐欺等罪嫌將陳男移送法辦，此為近年來查獲的罕見大型「偽代幣」案。

大魯閣打擊練習場今年7月起，發現回收到很多偽代幣，由於有不少網路賣家先向大魯閣買大批代幣，再於網路銷售，懷疑有無良賣家藉此管道賣偽代幣，因此，先行排除有購買紀錄的信用賣家後，之後，在網路上一一向可疑的其餘賣家訂購代幣，最後發現陳姓男子以「azer2692」、「Y4800076965」等帳號在露天、蝦皮、雅虎等知名拍賣網站販售偽代幣，因此向警方報案。

偽代幣每枚半價賣出

保二總隊刑大偵一隊據報，本月12日持搜索票至陳男的新北市汐止區明峰街住處搜索，果然在屋內搜出尚未賣出的1萬4000枚偽代幣，警方追查發現，正版代幣1枚35元，陳男先買了1枚正版代幣寄往中國請廠商依樣量產7萬枚後寄回台灣，進價1枚5元，陳男再以約2分之1市價，也就是1枚16元賣出。

嫌犯稱4個月就賺50萬

陳男應訊時表示，自己是領死薪水的上班族，因為每月薪水不多，才想到賣偽代幣賺外快，短短4個月就獲利50萬元。警方訊後依違反商標法、詐欺等罪嫌，將陳男函送法辦。

大魯閣則表示，真代幣在亮面、霧面的分別非常清楚，偽代幣則否，且真代幣厚度一致，代幣外圍摸起來光滑，偽代幣則厚度不一、摸起來粗糙，民眾若買到偽代幣，務必告知大魯閣人員並報警以免觸法。