裸照掀波 少女被學姊脫衣圍毆

2017-10-16

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣15歲彭姓少女，懷疑17歲張姓學姊散布她的裸照，前晚10時相約頭份市尚順廣場後方停車場談判，雙方爆發肢體衝突，彭女慘遭4、5名女子狠踹、扯髮，甚至強脫上衣，過程被po到臉書粉絲專頁「黑色豪門企業」（上圖箭頭處，取自黑色豪門企業臉書），網友留言大嘆「苗栗女生好凶」、「別惹苗栗妹」，也有網友譴責彭女的男性友人，竟全程坐在機車上，袖手旁觀未勸阻。

5送辦 查有無幫派背景

警方昨將張女等5名青少女約談到案，彭女也由家人陪同報案，並提告傷害。警方訊後依傷害、少年事件處理法、社會秩序維護法等罪嫌將張女等5人送辦，並追查張女等人是否有幫派背景，釐清有無遭不法份子教唆傷害等情事。

警方表示，動手的張女及遭毆彭女為學姊學妹關係，就讀同一所高中的夜校生，學妹彭女目前休學中。雙方疑似因彭女自拍裸照，傳給學姊張女的男友，張女看到一怒之下，便將裸照散布出去，引發彭女不滿，雙方各自帶人相約談判。

張女撂來李姓、楊姓、高姓及林姓等4名青少女到場，雙方一言不合大打出手。施暴過程遭人po上臉書粉絲專頁「黑色豪門企業」而曝光，全長43秒的影片顯示，張女等5人先對彭女拳打腳踢，一群人將她打倒在地後，仍持續狂飆髒話暴打，甚至將彭女衣服扯下，再一陣猛踹扯髮，彭女雖發出淒厲慘叫，但張女等人仍不罷手，直到路旁的人勸阻，才讓彭女搭乘一旁男性友人的機車離去。