竹聯堂主性侵高職女 逼洗下體滅證

2017-10-16

〔記者張文川／台北報導〕北部某高職17歲女學生小芬（化名），2年前央請竹聯幫雷堂堂主「石頭」張華茂幫忙排解糾紛，卻羊入狼口，成事後，張恐嚇她「若不聽話就殺你全家」，逼她到他公司上班，還開出「1萬半套、2萬口交、3萬全套」強迫發生性關係，完事後拉小芬到浴室洗下體滅證，台北地院將張華茂判4年8月；二審審理期間，張竟反控小芬涉誣告，台北地檢署調查後認定事證不足，日前將小芬處分不起訴。

張華茂叫手下去學校堵人

53歲張華茂是韓籍華僑，2007年接任雷堂堂主。2015年11月小芬央請張華茂幫忙排解糾紛，事後見小芬可愛，要收她為乾女兒，小芬的母親婉拒。

張不死心，叫手下去學校堵她，載到公司要她倒茶水、收垃圾，恐嚇「叫妳來就來，不聽話就殺妳家人」，小芬只好答應，每天被接去上班。

10天後，張得知小芬與母親吵架，強載她回家收拾衣物去他家住，監控小芬行動，之後某日，張男說要與她發生性關係，但會付錢，還自訂價目表，小芬說「我都不要」，張男仍強行性侵，事後沖洗下體滅證。小芬藉故就醫，請診所驗傷並幫忙報警。

台北地院審理時，張強調是性交易，否認恐嚇和限制行動，法官認定不足採信，依對少年強制性交、妨害自由等罪判刑。

張反控誣告 少女獲不起訴

張華茂上訴高院，並反控小芬誣告，請求對質；北檢分別傳喚雙方調查後，認定小芬指證歷歷，沒有誣告的事由，未讓雙方對質即處分不起訴。