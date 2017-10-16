前後爬進廢水槽 2越勞吸到劇毒喪命

2017-10-16

〔記者王涵平／台南報導〕台南尚穩環保公司陳姓越南籍外勞，疑發現處理槽儀器有問題，請資深的丁姓越南外勞前往協助，丁男到現場發現陳男竟已跌落約3公尺深槽內，探頭查看也跟著跌入，昨清晨被發現雙雙陳屍槽內，警消在現場偵測到劇毒硫化氫氣體，懷疑是吸到毒氣致命，但處理槽入口僅容許一個人進入，警消穿上消防衣要進入都很勉強，仍有疑點待釐清。

入口僅容1人進出 跌落致命？

警消昨清晨8時23分獲報到場，原擬切割處理槽直接搶救，但透過氣體偵測器偵測到硫化氫反應，硫化氫只要少量高濃度就能在短時間致命且易爆，立即進行通風排氣，再從槽內將兩名外勞移出，皆已無生命跡象。勞工局已勒令工廠停工進行檢查。

兩名死者分別為25歲陳姓與27歲丁姓外勞，業者表示，兩人在公司工作已好幾年，前天有1人休、1人上班，昨上午集合外勞要前往醫院健檢時，找不到陳、丁兩人，透過監視器發現，兩人昨零時出現在廢水處理槽就消失，不知道兩人為何深夜進入處理槽內，且廢水處理槽為自動化作業，根本不需人工進入。

深夜陳屍槽內 疑點重重

警方初步查訪，疑為上班的陳姓外勞發現處理槽儀器有問題，先打電話請資深員工丁姓外勞來看，丁到現場時發現陳已跌落槽內，探頭查看時也跟著跌入。