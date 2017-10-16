開車遇水漂放鬆油門勿急煞車

2017-10-16

〔記者姚岳宏／台北報導〕雨天行車，因視線較差及路面濕滑，易導致意外，尤其車輛經過積水區，會突然感覺像在水上滑行一樣，產生失去控制的感覺，這是「水漂（Hydroplaning）」現象，警方提醒，駕駛人遇到這種狀況，千萬記得「絕不要緊急煞車」，而是應「放開油門，抓穩方向盤直行通過」，才能避免失控，將傷害降至最低。

水漂現象是輪胎和路面間夾進一層水膜，輪胎無法完全接觸路面，因而失去附著力，發生打滑失控現象。

據國道警察局指出，小型車行經積水區，只要超過時速91公里，就有可能發生水漂現象，但警方強調，不只高速會形成水漂，就算速度未到臨界值，但路面只要有0.25公分積水，還是有可能發生水漂。

其他如行經有油汙或粉塵的濕滑路面時，也會有水漂現象；或一般濕滑路面，駕駛人踩死煞車，導致胎紋部分因摩擦生熱，胎膠呈黏軟狀況，並包覆著水，水會轉成蒸汽，這些蒸汽壓力，會將輪胎舉離路面形成水漂。

警方表示，看到積水時，可以退檔減速，車速放慢到50公里，就算不幸遇上水漂，也需保持鎮定，千要不要踩煞車減速，要保持車向正前方，不偏轉方向盤，放開油門，等著輪胎重新與地面接觸，這種現象一般只會持續幾秒鐘，只要沒有嚴重的錯誤操作，應該不致產生太大危險；警方提醒，不管機車、汽車，下雨天減速慢行才是自保之道。