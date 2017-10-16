大雨打滑衝對向車道 父女攔腰撞死

2017-10-16

〔記者余衡、曾健銘／新北報導〕50歲葉姓男子昨駕駛灰色MINI COOPER S載10歲小女兒外出，行經新北市台65線快速道路板橋路段，疑因雨中打滑，失控開進對向車道，車側被對向豐田轎車撞擊，COOPER S車上父女夾困車內，搶救後均不治，豐田轎車3人多處骨折輕傷，還在醫院觀察。

對向車３人骨折

台65線快速道路板橋出口匝道前，昨下午3點多傳出嚴重車禍，一輛往北行駛的MINI COOPER S疑似打滑，左旋90度失控直衝對向車道，正要離開匝道的白色豐田轎車，只見COOPER S跨越3個車道，車側迎面飛來，閃避不及當場撞上，豐田轎車遭撞後，引擎室潰縮，車頭被削去大半，COOPER S的安全氣囊全爆開，車側嚴重內凹，葉姓父女被夾困車內，副駕駛座的車門甚至被撞到不知去向，民眾立刻報案。

警、消動用重型機具破壞COOPER S車體，在正、副駕駛座救出已無生命跡象的葉姓父女，送醫急救雙雙不治，豐田轎車駕駛楊男，及車上的林姓母親、阿姨則有骨折傷勢。

警方查閱豐田轎車的行車紀錄器，發現COOPER S從失控到撞車約5秒，當時還下著雨，疑因車速過快發生水漂現象造成打滑，加上天色昏暗，對向來車幾乎沒時間閃避，而年僅10歲的葉姓女童，依「道路交通管理處罰條例」第31條，應不得坐在前座，全案是葉男駕駛不慎，還是轎車機件故障，待調查釐清。

鄰居聽聞葉男與小女兒不幸喪命，驚訝地說：「怎麼可能？前天還跟我打招呼！」直說：「怎麼會這樣？」鄰居透露，葉男是新竹人，10多年前搬到新北市新莊開設美容材料公司，原本與妻子生了2個兒子、1個女兒，4年多前離婚後，獨自照顧3名子女，大兒子讀大學，出事的小女兒跟葉男感情最好，常見2人一起出入。

鄰居說，葉男因店裡生意不錯，經濟狀況好，家中有3輛車，昨肇事的COOPER S平時是大兒子代步用。