買手機給面紙盒 劣賣家判1年2月

2017-10-15

認錯賠償也沒用

〔記者張瑞楨／台中報導〕男子吳瑞芳去年在臉書刊登販售中古手機，康姓男子匯款5千元訂金後，竟然收到一個面紙盒，吳男辯稱因為沒有手機存貨，才會先寄面紙盒給對方；台中高分院法官據以認定，吳男畫蛇添足寄「面紙盒」，反而證明有詐騙犯意，依詐欺罪判刑1年2月，5千元不法所得宣告沒收，全案還可上訴。

判決書指出，吳男有違反藥事法等前科，去年6月與7月間約賣家面交手機時，尚未付款就藉故離去；也曾約賣家面交手機，偷偷把包裝盒內的手機，掉換成假的展示機，再以忘記帶錢為由離去。這兩次詐欺與偷竊行為，台中地院各判處4月徒刑，可易科罰金確定。

判決書載明，吳男去年2月12日在臉書「全台二手機交易網」刊登賣二手機的訊息，康男洽商購買，與吳男約定1萬元成交，康男要求先付一半訂金，收到手機後再付餘款，但康男匯款5千元後，卻收到吳男寄來的一個面紙盒，氣得向警方報案。

吳男與康男和解，並上訴台中高分院，辯稱自己未詐欺，確實有一支中古手機要賣，只是因故賣給另名朋友，才沒有依約定寄給康男，但未解釋為何要多此一舉寄「面紙盒」。

台中高分院認為吳男詐騙犯意明確，不採信瞎扯之詞，維持1年2月徒刑，5千元詐欺所得沒收。