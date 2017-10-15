嫩妻教戰裝悔意 詐騙夫仍重判

2017-10-15

〔記者陳慰慈／新北報導〕男子黃薪銘與嫩妻蘇詩雅，共謀在網路販售熱門演唱會門票詐財62萬餘元，兩人去年被捕，蘇女獲保後在臉書PO文「真的好想你」，甚至指導丈夫「不要再硬碰硬了」配合偵查，要求展現悔意博取法官同情，但黃男仍遭收押；新北地院昨依詐欺取財罪，判黃男有期徒刑6年10月，其中4年8月得易科罰金；蘇女徒刑5月，可易科罰金15萬元。

臉書放閃 好想老公

判決指出，前年11月至去年9月，23歲黃男在臉書開設「王品薇」等人頭帳號，利用19歲妻子申請的手機號碼、郵局帳戶，在臉書社群網站社團，佯稱欲販售少女時代、五月天等熱門演唱會門票及相機、手機等搶手商品，至少42名買家依約付款至指定的帳戶後，遲遲未收到商品，黃男還搞失聯避不見面，受害網友憤而提告。

檢方偵訊時，黃男供稱不法所得拿去購買網路遊戲幣線上賭博，法院審理時也認罪；蘇女部分，法官考量她與黃男是夫妻，才提供帳戶等資料給黃男，縱容他不法詐財使用，因犯後態度尚可，判處徒刑5月，得易科罰金。

去年9月，兩人遭警方移送新北地檢署複訊，蘇女獲交保後，隨即在臉書PO出與丈夫的恩愛合照，還發表感性文章：「快點出來好嗎？不要再硬碰硬了」、「分開的第一天，真的好想你…為什麼一起進去卻無法一起出來」，遭網友砲轟只關心丈夫遭收押，卻無視被害人被騙的心情，痛批「真是社會的敗類」，黃男後來也因是詐欺累犯被收押。