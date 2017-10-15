大頭貼換成警LOGO 囂張要犯速落網

2017-10-15

〔記者黃建華／高雄報導〕毒品通緝要犯陳長生逃亡期間擁槍自重，還把臉書大頭貼照換成「高雄市刑警大隊LOGO」的圖片，挑釁警方意味濃厚，果然引起高市刑大注意，鎖定陳嫌藏匿的租屋處，前天埋伏在大樓停車場將他逮捕，另起獲2把改造槍械、安非他命毒品，友人則在臉書回文譏笑「北七（白痴）」、「很有事嗎？」

高市刑大偵二隊四分隊指出，落網的陳嫌（26歲）綽號「崩仔」，目前因妨害兵役、毒品案遭通緝，逃亡期間藏身在以吳姓女友名義承租的大樓套房內改造槍械。

據悉，陳通緝在案卻還行事招搖，日前竟然把Facebook的大頭貼照換成高市刑大LOGO的圖片，挑釁意味濃厚，果真引來高市刑大注意，暗中佈線展開追捕。

警方調查，陳嫌逃亡期間與人發生債務糾紛，外出隨身攜帶改造槍彈防身，另1把槍則藏在代步汽車內，警方前天埋伏在大樓地下停車場，趁陳與女友步出電梯之際，一擁而上將其制伏，當場起獲手槍2把、子彈7顆，再押回租屋處起獲改造槍械工具、半成品一批，另查扣二級毒品安非他命1.25公克等證物。

陳嫌見警方起獲毒品時，一度辯稱：「毒品是假的，我被人騙了！」警方當場揶揄：「只有你騙人，還沒聽過你會被騙」，訊後依槍砲、毒品等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。