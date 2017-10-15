未落實健檢 公車司機 心疾奪命撞5車

2017-10-15

〔記者黃文瑜／台南報導〕台南公車興南客運本月9日才發生公車司機身體不適撞民宅意外，昨日中午又有府城客運蘇姓司機，也因心臟病發作昏迷趴在方向盤上，公車失控波及路旁5輛汽車才停下，幸好車上無乘客，蘇男被送往永康奇美醫院急救，下午2點多仍宣告不治。

府城客運表示，蘇男到職3年多，工作認真，12日有休假，13日6點收班，14日上午6點才又上班，休息時間足夠，員工一年有一次健檢，費用由公司全額負擔，最近一次健檢是9月，但蘇男未健檢，未來會再落實加強員工健檢。

南市1週2次公車司機意外

交通局長林炎成表示，一週發生兩次公車駕駛因身體狀況而引發意外，會再要求客運公司針對員工工時、排班調度及健檢落實。

趴方向盤 送醫搶救仍不治

目擊者表示，發生事故時，聽到碰撞聲跑出來看，只看見司機趴在方向盤上動也不動，公車緩慢前行，一路衝撞樹與花盆，陸續撞上2輛汽車，並擠壓到另3輛汽車後才停下；消防人員獲報趕到，車上沒有乘客，40歲蘇姓司機已無意識，送醫途中沿路CPR救援。

奇美醫院急救醫師林宏嶽表示，蘇男到院前心肺功能停止，胸腔X光片顯示心包膜有積水，搶救約50分鐘後仍宣告不治；心臟外科醫師吳南鈞指出，心包膜積水是「結果」，不會快速造成死亡，但會有氣喘狀況，研判蘇男身體早有警訊，只是一直被忽略。