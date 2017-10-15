騙蓋廟 消業障 富商控seafood賣地自肥

2017-10-15

〔記者黃建華／高雄報導〕高市蔡姓富商罹患思覺失調症，20年前為求助宗教療癒，認識台北市佛教會理事長釋會宗，蔡指控釋會宗以「消業障」為由，要他在阿蓮、大樹斥資近億購地興建兩佛寺，但他捐出的地沒被蓋廟，還被過戶到釋會宗與弟子名下後轉賣，蔡為此向高雄地檢署提告釋會宗詐欺，全案由檢方偵辦中。

捐地被過戶到師父家人名下

57歲釋會宗（又名界雲法師）受訪否認蔡男指控，釋的弟子天嶽法師也以錄影方式澄清，宣稱蔡男十幾年前主動到新竹找師父釋會宗，表示願購地蓋寺院，希望師父到高雄弘法，並稱師父沒有以「消業障」為由要求捐地蓋寺院，「為了化解外界疑慮，師父願意無條件奉還土地。」

蔡姓富商指控，他在1997年認識釋會宗，想求助宗教力量療癒自己的身心疾病，但釋會宗遊說他在阿蓮買地興建「金佛寺」，稱這樣才能消業障；蔡稱他花了2千多萬以自己與妻子名義，購買阿蓮區7筆共1.5公頃土地，還委託土木技師辦理規劃及地目變更手續，2000年還捐款1500萬元成立財團法人金佛宗教基金會管理。

蔡控訴，隔年金佛寺準備動工興建時，釋會宗又說他「業障太重」，要多蓋一間「大金佛寺」病才會好，他遂自2001年起花5千多萬買下大樹區近5公頃的9筆土地，並將阿蓮「金佛寺」的土地權狀交給釋會宗，大樹「大金佛寺」土地則借名登記在釋會宗大嫂等3人名下。

蔡指控，釋會宗後來說阿蓮土地不適宜興建佛寺，要求暫停開發，他到地政事務所調資料才知，釋會宗早在2002年就將阿蓮土地以買賣方式過戶到自己名下，並在2014年將土地以數千萬賣給劉姓、高姓男子；蔡並稱，他另請技師調閱「大金佛寺」土地謄本，又發現釋會宗瞞著他將土地過戶到釋會宗自己與另4名弟子名下。

釋會宗:公道自在人心

釋會宗否認指控，宣稱阿蓮的廟是蔡男發心要建，他覺得地點不適合，才跟蔡男商議賣掉阿蓮土地，改到大樹買地興建「大金佛寺」，是蔡男生意不順後悔捐地而衍生糾紛，「公道自在人心，他要告我也沒辦法，我問心無愧。」