鄭捷之後，流行防身器械 小心被逮進警局

2017-10-15

記者吳昇儒／專題報導

自從鄭捷犯下捷運連環殺人案，以及社會時而傳出隨機砍人、街頭暴力事件後，許多民眾意識到自我保護的重要，會隨身攜帶防身品。問題是，明明「以備萬一」用於防衛的東西，一旦被警方發現，沒入之外還可能遭移送裁罰，有民眾質疑：「不能帶，遇到惡煞任人宰割嗎？」

甩棍、電擊棒 民眾最愛

根據街頭非正式調查，認為易攜帶、防衛性佳的首推甩棍和電擊棒，其次因防狼噴霧劑（含辣椒水）小巧又質輕，女性民眾認為放包包攜帶方便，但缺點是「防衛力」一般，若遇狂暴之徒，恐怕抵擋度不足。

最多民眾認為好帶好用的甩棍，被列為屬於警械的一種，依照社會秩序維護法規定，除非經申請核可、比如保全員公務攜帶外，一般民眾不可以攜帶，若被查獲就得沒入，還可能遭裁罰。警方說，日前發生的台大學生濺血案，甩棍就成了傷害學生的凶器，如果不取締，可能將再次遇到相同狀況。

沒公開揮舞 照樣被罰

記者街訪上班族陳先生、王先生，2人都認為規定不合理，如果是政治團體、黑幫人士暗藏甩棍上街頭滋事，他們一定支持警察執法到底；但守規矩的民眾上下班、上放學時帶著它，萬一遇到鄭捷類的暴力份子，可拿出來抵擋「救命」用，結果法令規定不能帶，豈非等於剝奪民眾自保的權益。

陳先生說，拿根棒子打人也會濺血，為何非要限制甩棍，應該放寬規定和執法尺度，讓人民有能力自保。他還說，防狼噴霧劑雖可帶，但遇到狂徒拿刀出來揮砍時，「噴幾下擋得住嗎？」若是抽出甩棍針對來勢擋隔，至少有自救機會。

怒飆自保權益被剝奪

對於可以帶的球棒，王先生認為：「一大根不好帶，即使是短球棒，也塞不進公事包。」仍認為甩棍最理想的防身器具。

攜帶小刀也一樣，沒有正當理由遇警攔查，亦要挨罰和沒入。洪姓基隆市民去年帶著潛水短刀出門，騎車超速遭警攔檢發現，他說帶該刀是潛水要用；但警方認為洪未攜帶潛水裝備，仍依違反社會秩序維護法送辦，遭法院裁罰3000元及沒入刀子。

現今街頭時常上演交通糾紛，有民眾把沒有違反槍砲彈藥刀械管制條例的刀械放在車內，同樣不行。有民眾被查獲時辯稱，沒有拿出來揮舞，為什麼也要被罰？最後還是遭罰。

警方：立意是保護大眾

警方指出，社維法規定沒有正當理由攜刀，最重可處3日拘留或3萬元罰鍰，主要是為避免民眾鬥毆時，持刀互砍或持械攻擊路人引起恐慌，出發點是保護大眾。警方表示民眾毋須恐慌，警方執法仍會考量人、事、時、地、物等情，比如要去山區露營的民眾，帶著野外求生刀，能具體說明是要露營用，車上也有露營裝備，不至於被罰。

律師指警裁量權應限縮

律師林富貴表示，法條所謂正當理由，是抽象不確定的法律概念，會出現執法者不同、結果也不同的情形。他認為應以該刀械是否暴露於公共場所，導致路人心生畏懼，做為裁罰移送標準為宜。