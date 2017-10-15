故障沒修用手動 員工遭百公斤門壓死

2017-10-15

半夜脫軌倒塌壓人

〔記者王宣晴／新北報導〕鐵門奪命！專門生產、銷售鈕扣的「立兆股份有限公司」，新北市五股區總公司電動鐵閘門故障失修，陳姓員工昨晨外出買菸返回，手動關拉鐵閘門時，上百公斤重的鐵閘門突然脫軌倒塌壓住陳男，直到清晨警衛上班才發現，因陳男徹夜淋雨無人救助，被發現時失溫僵硬早已死亡。

檢警調查，肇事的電動鐵閘門左右橫移開關，1年前電動系統故障至今未修，平常都由警衛、員工以手動推拉方式開關，公司曹姓經理到案辯稱不清楚鐵閘門故障，檢警正釐清公司是否涉及業務過失致死。

警方調查，立兆公司約有300位員工，50歲陳姓死者原本在雲林工廠擔任作業員逾10年，1年多前轉調北上，於五股新北產業園區的總公司工作。

清晨才被警衛發現

警方指出，陳男前晚參加公司聚餐後返回公司宿舍，昨晨1點半獨自外出，穿過鐵閘門縫外出買菸，20分鐘後走回公司，準備手動關上鐵閘門時，疑因當時風強雨勁，鐵閘門突然脫軌，固定在牆上的「壁虎」也被扯落，整個鐵閘門應聲往陳男方向倒下，陳男閃避不及，整個人被重壓在地，但因當時附近沒人援助，直到清晨6時許警衛上班時才被發現。

追查公司是否疏失

警消獲報趕抵，4名消防人員徒手搬起重逾百公斤的鐵閘門，但陳男後腦勺疑重撞在地撕裂傷，且整夜泡在雨水中失溫，全身僵硬無生命跡象，送醫急救仍不治。

由於陳男父母早逝且未婚，警方僅通知到南部堂哥指認，檢警將調查立兆公司有無定期保養鐵閘門，釐清是否人為疏失或機械故障所致。