疑百公斤海洛因入關 2監委申請自動調查

2017-10-14

〔記者施曉光／台北報導〕財政部關務署台北關疑似疏縱逾百公斤海洛因毒品入關案，引發監察委員李月德、方萬富重視，已經申請自動調查。

監察院表示，這起事件凸顯海關查驗貨物程序涉有重大疏漏，監委將深入調查現行海關查驗貨物程序有無落實執行，有無相關改善方案，以及海關人員是否涉有重大違失。

今年7月間有4台自泰國曼谷報關進口、重達數百公斤的金屬機具，原應經關務單位查驗無虞才可以通關，該批貨物經X光檢查內部密度異常，應進行「破壞性查驗」，但台北關竟未現場查驗、也無隨車押運即放行，4台機具現已不知去向。