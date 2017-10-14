疑百公斤海洛因入關 2監委申請自動調查

2017-10-14

〔記者施曉光／台北報導〕財政部關務署台北關疑似疏縱逾百公斤海洛因毒品入關案，引發監察委員李月德、方萬富重視，已經申請自動調查。

監察院表示，這起事件凸顯海關查驗貨物程序涉有重大疏漏，監委將深入調查現行海關查驗貨物程序有無落實執行，有無相關改善方案，以及海關人員是否涉有重大違失。

今年7月間有4台自泰國曼谷報關進口、重達數百公斤的金屬機具，原應經關務單位查驗無虞才可以通關，該批貨物經X光檢查內部密度異常，應進行「破壞性查驗」，但台北關竟未現場查驗、也無隨車押運即放行，4台機具現已不知去向。

  • 由於桃園機場台北關（見圖）的嚴重疏失，今年7月間因作業重大疏失，可能造成由華儲倉儲自泰國以私人名義報關進口需破壞檢查的貨物闖關入境。（記者姚介修攝）

    由於桃園機場台北關（見圖）的嚴重疏失，今年7月間因作業重大疏失，可能造成由華儲倉儲自泰國以私人名義報關進口需破壞檢查的貨物闖關入境。（記者姚介修攝）

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