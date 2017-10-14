高雄男童被獨留浴盆溺死 母伴屍2天還吸毒紓壓

2017-10-14

〔記者蔡清華、黃良傑／高雄報導〕高雄鳳山1歲半男童命案情節不斷轉折，檢方前天解剖發現男童疑遭溺斃，且母親林女供詞可疑後，昨再傳訊林母詳查，林女供稱，5日深夜長子洗澡時她離開，獨留兒子在浴盆5分鐘，回來時見他溺水，上網現學CPR後施救，原以為沒事，後來發現死亡不知該怎麼辦，伴屍兩天還吸毒紓壓。

檢方查出林女是毒蟲，林女承認10月2日吸食安非他命，但堅稱替兒子洗澡當天，毒品藥效已退，發現兒子死後的7日晚上，因為害怕和壓力又吸毒；檢察官將調查林女是否因吸毒導致照顧子女的能力減弱而害命。

檢方前天解剖男童遺體，發現肺部嚴重積水，認為是生前溺斃，昨傳喚林女及查扣手機調查，發現林女於6日凌晨使用手機搜尋「溺水如何急救」資料檔。

林女說，5日深夜11時，她在浴室浴盆放水幫小孩洗澡，水大約浴盆的3分之2滿、高約30公分，她把小孩放進澡盆泡水，她出去拿衣服，沒想到過了5分鐘後回來，見兒子臉朝下趴在水盆，手在抖動，立即把兒子抱起來，一時不知如何施救，因此上網搜尋CPR急救法並施救。

稱兒手還會動 上網現學CPR

林女表示，她感覺兒子經過急救後有恢復意識，以為沒事了，就把兒子放回房間床上，6日凌晨2時再去看兒子，認為兒子已「乖乖睡著」，就未再注意；清晨5時再去看兒子時，發現兒子動也不動，才知兒子已死亡，因害怕有刑責，又不知如何處理遺體，才會伴屍兩天，遲至8日下午屍體發臭報案。

林女堅稱非故意讓孩子溺斃，直說：「我不是故意的。」訊後被依過失、遺棄致死罪送辦。