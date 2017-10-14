累了~長期照顧病父老母 未婚師燒炭亡

2017-10-14

〔記者張聰秋、湯世名／彰化報導〕彰化縣花壇鄉某國中教師，疑因為長期照料年邁雙親心力交瘁，昨天開車到灣福路山區產業道路燒炭輕生；離譜的是，警方破窗救援過程，竟有民眾拿著手機直播，引發網友抨擊「不尊重死者」，警方也上前制止，這名民眾發現不對，事後將臉書直播畫面刪除。

彰化警分局三家派出所指出，前天下午有民眾發現1輛轎車停放該產業道路，見1男子下車走動，沒想到昨天上午再經過該處，赫見男子躺在車內動也不動，警、消獲報趕來，認定男子死亡多時。

警方調查，50歲死者是未婚國中老師，有多位兄弟姊妹，但孝順的死者與高齡80歲中風多年的父親和76歲母親同住，盡心照顧兩老。警方根據親友說法，懷疑死者可能因長期照料年邁雙親心力交瘁而走上絕路。

路人直播救援過程 挨轟

校方遺憾地表示，該名老師教學認真，與同事互動正常，還熱心義務幫學校帶空手道社團，最近才剛參加完比賽，可能因為經濟和家裡照護壓力太重而想不開，學校會協助家屬處理後事，也將對全校師生加強生命教育。

昨有民眾用手機直播警方破窗援救過程，有網友批「連這個也拿出來直播，實在被打敗！」網友事後自行刪除直播畫面。

警方表示，該名民眾平時熱心助人，應只是為了凸顯警方執勤救人過程的辛勞，無其他目的，雖行為未觸法，但此舉易令外界觀感不佳，因此當時制止該民眾直播。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980