偷腥還想護花 買凶槍擊女友前夫

2017-10-14

彈卡胸 幸運保命

〔記者張軒哲／台中報導〕三角戀惹殺機！台中市大甲區40歲江姓男子與林姓妻子離婚後仍同居，林女又與已婚男子車忠達交往，疑因三角戀牽扯，車男花30萬元買凶請同鄉吳明桓狙殺江男，江男遭開槍胸部和手臂中彈，幸送醫後無生命危險，吳男行凶後欲潛逃出境，在機場候機室落網，供出車嫌買凶殺人情節。

花30萬請同鄉行凶

車男到案後供稱，因江男經常辱罵林女，才會想替林女出氣；林女否認知情，因她與車男的手機LINE對話紀錄均已刪除，警方暫時查不到她涉案事證，將進一步釐清。

大甲警方指出，江男在汽車租賃公司擔任司機，與第1任妻子育有1子，再與39歲第2任妻子林女結婚育有1女，兩人約半年前離婚，但仍同居。

警方調查，林女離婚後因保養車輛結識40歲汽車業務員車忠達，2人交往，車男得知林女仍與江男同住一屋，且林女與前夫經常爭吵，為了替林女出氣，透過友人關係買來改造手槍與子彈，再以30萬元代價委請29歲吳男行凶。

吳男前晚駕駛車男提供的車輛，埋伏江男住家附近，見江男開車返家下車時，坐在駕駛座上朝江男開了1槍後逃逸，子彈擊中江男左上臂再卡於胸部，送醫取出子彈後無生命危險；吳男行凶過程被附近監視器錄下。

槍手候機室被逮捕

江男長子當時也目擊父親遭槍擊過程，記下凶嫌車牌號碼，警方循線逮捕車男，發現槍手開車駛往桃園機場，研判槍手準備潛逃，專案小組昨天清晨會同航警局在登機出境候機室逮捕準備飛往香港的吳嫌。

警方查出，殺人的30萬元代價，吳已領到「前金」17萬元，因他在深圳有工作，原打算犯案後從香港入境中國。警方訊後將2嫌分依殺人未遂、教唆殺人罪送辦。