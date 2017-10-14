自責沒抓住摔車外的姊姊／妹數學變好 要圓亡姊松山高中夢

2017-10-14

記者林嘉東／專訪

15歲國三女學生蘇郁琦當初遭摔甩車外的一瞬間，站在她面前的妹妹「雯雯」試圖要抓住姊姊，可惜沒成功，眼睜睜看著姊姊消失在她眼前，雯雯至今還會在夢中大叫，哭著說：「姊姊，對不起，我沒能救起你來！」

午夜夢迴 還是常哭醒

死者父親蘇生發昨紅著眼眶說，如果當時妹妹緊拉姊姊不放，可能連妹妹都會掉下去，他也許會一次失去2個女兒。為了走出傷痛，他鼓勵雯雯寫信，把思念姊姊的心寫出來。

他拿起雯雯在端午節寫給姊姊的信，信中寫著「我數學變好了，姊姊我還是很難過，覺得很空虛，我會完成妳要考上松山高中的願望」、「雖然我很難過，但想到以前快樂的時光心情就好一點…」文末俏皮寫著「妳可以放心，記得一起減肥」。

蘇生發說，姊妹差2歲，2人感情很好，一個上廁所，另一個常坐在馬桶旁陪伴聊天。有一次他忍不住問「難道不會臭？」姊妹異口同聲說：「不會啊！」

父看著獎狀 訴說亡女夢想

「不只妹妹想姊姊」，蘇生發說，他到現在晚上還會突然驚醒兩、三次，每次醒來，都會想是不是「琦琦」回來了。

蘇爸爸說，女兒很孝順，知道他收入不多，他帶女兒去買文具，要幫她買3支原子筆，她總會說買2支就好，買衣服也是，老是說夠穿就好，還會叫妹妹也省一點，因為「爸爸工作很辛苦！」

蘇父哽咽指出，琦琦善解人意，4年前他與越南籍太太離異後，琦琦雖身兼母職照顧妹妹，但功課從不曾讓他擔心。

他拿出女兒從幼稚園到國中獲得的各式獎狀（見圖，記者林嘉東攝）說，她從小成績名列前茅，是資優生，若沒發生意外，琦琦應該已考上松山高中，朝她要去日本念書的夢想前進，現在一切都不可能了。

再也牽不到手 嬤心好痛

蘇父說，最難過的是他80歲老母親，阿母以前每天都會牽著姊妹的手，祖孫3人走到100公尺外的公車站牌搭公車，如今少了一人，阿母每天以淚洗面，「不知道還要多久才能走出傷痛！」