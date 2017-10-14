醫師娘控夫家暴 還與小三在佛堂親熱

2017-10-14

外遇還扯佛可證真心

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中賴姓醫師娘昨召開記者會，控訴知名牙醫師丈夫豐富不斷外遇，還對她施暴。賴女哭訴說，丈夫篤信佛教，卻跟小三潘女共浴，跟小四何女在診所的佛堂纏綿親熱，「小三、小四、小五…不知道有幾個？」豐富還在佛像前告訴何女：「阿彌陀佛可以證明我的真心！」她與丈夫結褵30年，竟是真心換絕情，希望社會癡情女子多小心，「不要像我這樣笨」。

妻指小三多到數不清

記者走訪豐富位於台中市美村路的診所，護理師說，豐富昨休診，不方便代醫師發言，也不方便聯繫。記者至截稿無法取得他的說法。

名醫休診 選擇神隱

賴女指控，1993年豐富任職國軍八○三醫院時，主持牙幹細胞的實驗室，實驗室員工集體請辭，她幫丈夫出面處理，才得知豐富把原本從事按摩的潘女安插當他助理，潘女在實驗室興風作浪，引發員工眾怒請辭，她未見到潘女，委託他人請潘女離職以平息風波。

賴女說，豐富的診所有位任職10多年的何姓會計小姐（已離職），對她相當有敵意，2014年10月她從美國返家，發現自宅內有廉價香水等女性用品，在臥房發現小型錄影機與記憶卡，裡面有20多個檔案，竟是丈夫跟潘女共浴，及在診所佛堂內與何女親熱等畫面。

賴女表示，離譜的是，錄影畫面顯示，丈夫先開啟密錄器，然後何女進入佛堂，豐富將何女擁抱入懷，何女坐在豐富大腿上擁抱親吻，之後豐富在佛像前告訴何：「阿彌陀佛可以證明我的真心！」

夫想討回偷情片 暴力相向

賴女指，她與豐富結褵30年，但真心換絕情，豐富在3天後向她索討記憶卡，恐嚇她並掐脖子施暴，之後搬走，向法院訴請離婚，甚至將她情緒低落、歇斯底里的畫面傳給朋友看，她為此輕生3、4次，豐富行徑有夠絕情。