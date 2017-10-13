51人職務異動 調查局主管大洗牌

2017-10-13

〔記者錢利忠／台北報導〕法務部核定調查局一級主管、調查處長、工作站主任等51人調整案，將於本月26日到任；其中曾辦過周泓旭共諜案的國家安全維護工作站主任林世偉，升任為保防處副處長，協助推動保防工作法制化作業。

此外，國家安全維護處長由航業調查處處長簡安祿接任，國內安全調查處長由台中市調查處副處長廖本鴻升任，通訊監察處處長由台北市調查處副處長熊一山升任，林中輝調北部地區機動工作站主任，楊正茂調新北市調查處副處長，林志龍調南機站主任，王光旭調彰化縣調站主任，蕭清淵調國家安全維護工作站主任等。