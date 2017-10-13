飛來鐵塊變血滴子 害命毀3車

2017-10-13

〔記者黃淑莉、黃文瑜／綜合報導〕天外飛來致命橫禍！曹姓男子駕駛小貨車行經國道一號北上路段，南下張姓男子載運鐵齒輪的大貨車疑載貨綑綁不牢，一塊50公斤重的鐵齒輪脫落掉地，再被他車壓到鐵塊彈飛而起，越過1米高分隔島後擊中白色轎車掉落地上，曹男的車撞上後失控，衝撞護欄翻覆亡故；未停車的大貨車，不到1小時又掉落第二塊鐵齒輪，砸中另輛汽車車頭，幸僅車毀，駕駛無傷。

載運鐵齒輪 在國道連掉2塊

從事建築工作的65歲曹男前天結束工作，要回彰化員林途中遇禍，國道警斗南分隊趕到現場發現一塊寬高約40公分、重50公斤的鐵齒輪，距離不到500公尺的南下路段則有大貨車爆胎，懷疑2件事故有關，調閱監視畫面發現一部大貨車載運的貨物與鐵齒輪形狀樣式相同，鎖定該車。曹男家人也在第一時間PO文，請求熱心人士提供行車紀錄器。

警方追查認為，載鐵齒輪的大貨車行經事故路段時掉出一塊鐵齒輪，後方另一部大貨車壓到鐵塊彈飛過分隔島，掉落到10公尺外的對向車道，鐵塊先擊中一部白色轎車，後方曹男的小貨車閃避不及，撞到鐵齒輪失控衝撞右側護欄翻覆。

警方調查，張男在236.9公里虎尾段肇事後繼續往南開，又在321公里台南新市段肇事，這次鐵齒輪砸到對向自小客車車頭，雖車頭全毀，幸車主未受傷。

警方通知24歲張男到案，張供稱不知道貨物掉落才沒停車，訊後被依業務過失致死罪送辦。國道斗南分隊小隊長林志全表示，國道因貨物掉落造成交通事故頻傳，呼籲載運貨物一定要綑紮牢固。