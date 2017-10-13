保三震撼預演 彈片飛40公尺砸傷消防員

2017-10-13

〔記者吳昇儒／基隆報導〕保安警察第三總隊昨天在基隆港區舉行櫃安演習預演，警員丟擲震撼彈時，爆裂的碎片彈跳出阻擋門板，飛射出去擊傷40公尺外待命的虞姓消防隊員小腿，當場濺血；警方說，人員操作與震撼彈落點無問題，碎片彈跳傷人是意外事件。

警方︰意外事件

保三總隊第一大隊副大隊長鍾政圻表示，為了安全起見，保三已準備大型鐵桶，正式演習時會改將震撼彈投進鐵桶，避免再發生意外。

將修正投鐵桶避免意外

虞員指出，當時聽見「碰」的一聲，看見鐵片往自己方向高速射來，腦中正想著要閃躲，自己的腳已「中彈」劇痛；但最令他膽戰心驚的是，其他碎鐵片朝附近警員頭部旁飛過，幸好沒傷到人。

其他碎片險砸頭

肇事碎片是一個約10公分大小的鐵塊，上面有稜有角，打到虞員小腿後造成撕裂傷，現場支援救護車直接將虞員送醫。醫護人員檢視傷口，發現很幸運地僅有約1公分滲血傷口，沒傷及骨頭，縫了3針後，讓虞員返隊休養。

鍾政圻指出，此次演習項目有貨櫃火警、查緝到毒品與犯嫌對峙攻堅，以及模擬機械檢測儀被貨車司機破壞帶走等3個項目，發生意外的就是第二個階段。

鍾政圻說，演習預計演練員警丟出震撼彈，讓犯嫌失去行為能力，再由攻堅人員進入屋內逮人，沒想到震撼彈碎片居然彈出阻擋門板，砸傷支援的消防隊員。

鍾表示，演習前向保一總隊商借2枚震撼彈及煙霧彈，使用前有請教官指導，人員操作上沒有問題，且震撼彈也有投擲到預定落點，只是沒想到碎片居然彈跳出來，射傷遠在40公尺外的消防隊員。昨天預演結束後，大隊長陳春周前去慰問受傷的虞員。