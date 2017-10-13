毒梟慣用手法》 機具封鉛藏毒 騙過X光機

2017-10-13

〔記者錢利忠、王冠仁／台北報導〕財政部關務署台北關關員疑涉縱放上百公斤毒品流入市面，緝毒幹員說，四台內部封死的機具內疑夾藏海洛因，Ｘ光機只能隱約感覺內部密度似乎有異，緝毒犬也嗅聞不出毒味，應是內部有「鉛板」阻隔，這是毒梟慣用反擊緝毒的手法之一。

調查局毒品防制處科長趙振宇指出，調查局北部地區機動工作站去年底曾破獲國內最大宗走私一級毒品古柯鹼案，查獲黑市價逾二十億元、總重達二一八．四五公斤的古柯鹼，該案就是以進出口「大型車用鉛酸電池」為掩護，將毒品藏在電池中闖關。

趙振宇說，海關利用Ｘ光機透視密封容器時，會從螢幕觀察容器內的密度變化，但容器內若加上鉛板，螢幕上的密度就有可能不容易看出異常。

另有警方緝毒幹員說，如果夾藏毒品的容器周遭，使用極厚且精緻無縫隙的鉛板阻隔，甚至可以完全騙過Ｘ光機，一點也察覺不出異常，面對這種走私毒品案件，若沒有其他線索來源比如精準的線報，就很難破獲。

調查局北機站去年就是靠著線報，破獲販毒集團在電池容器內加裝一．五至二公分厚鉛板，再灌鉛封蠟，藉此躲避Ｘ光機查驗的毒品走私案。另為方便闖關，販毒集團有時也會將固態毒品轉化為稠狀液體，裝進食品等容器內矇騙過關。

刑事局指出，販毒集團會將毒品藏在含「鉛」的機器或容器中運送，主要是看準海關人力不足，無法仔細檢查每一件入關物品。