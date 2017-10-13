肺嚴重積水非餓死 1歲娃疑遭母溺死

2017-10-13

娃發燒左腿燙傷 未就醫

〔記者陳文嬋／高雄報導〕檢警偵辦高市鳳山區1歲半林姓男童死亡案，昨複驗發現男童生前有進食，但肺部嚴重積水，不排除是遭溺斃，且發現林童發燒及左腿燙傷未就醫，林母供稱沒錢帶小孩看病，但卻查出林母曾購買遊戲點數卡，檢方預定今天再次約談她，不排除朝向殺人方向偵辦。

母說沒錢 卻能買遊戲卡

據了解，檢方告知林母涉及遺棄致死或殺人罪時，林母點頭認罪，檢警將進一步釐清疑點。

20歲林母本月8日上午9時發現兒子陳屍房內，遲至下午1時報案，檢警勘驗命案現場，赫見男童屍體長蛆、有屍臭味，昨會同法醫解剖，男童胃裡沒有食物，但大、小腸尚有餘物，生前有進食，另據命案現場發現的發霉麵包，排除男童餓死。

但檢警同時發現男童肺部積水嚴重，懷疑死因是溺斃，但人在室內竟溺斃，不排除他殺可能；且男童全身多處瘀傷，左小腿有10公分長、3.5公分寬燙傷面積，呈現皮下肌肉組織壞死，檢警認為男童腳傷很難洗澡，林母卻供稱6日有幫男童洗澡，顯示生前疑遭虐，檢警研判男童死亡約2至3天。

檢將再傳男童母追真相

林母供稱，兒子感冒哭鬧，怕會傳染給弟弟，才讓他獨自睡隔壁房，6日凌晨有餵牛奶，2時發現他發燒，8日上午發現長子沒聲音，開門才發覺他已死亡。檢警查出林母4天外出7次，還購買遊戲點數卡，健保卡沒被鎖卡，看病只需花100至150元，向親友借錢並不困難，但林母發現男童發燒，加上身上燙傷，均未帶兒子就醫，不合常理。